Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından araç sahiplerine uyarı! Yeni uygulamaya uymayanlara yüklü miktarda para cezası!

Türkiye genelinde kış lastiği takma zorunluluğu bugün başlıyor. Kış lastiği taktırmayanlara 2022 yılı için 1152 lira para cezası uygulanacak.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından araç sahiplerine uyarı! Yeni uygulamaya uymayanlara yüklü miktarda para cezası!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın düzenlemeleri kapsamında 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında tüm ticari araçlarda kış lastiği kullanımı zorunluluğu bulunuyor. Özel otomobiller için ise yasal zorunluluk olmasa da kış lastiği kullanımı öneriliyor.

ZORUNLU OLDUĞU HALDE TAKTIRMAYANLARA PARA CEZASI

Zorunlu olduğu halde araçlarına kış lastiği taktırmayanlara 2022 yılı için 1152 lira para cezası uygulanacak. Kış lastiği taktırmama cezası, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca açıklanacak yeniden değerleme oranı çerçevesinde 1 Ocak 2023 itibarıyla güncellenecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından araç sahiplerine uyarı! Yeni uygulamaya uymayanlara 1152 TL ceza!

HUSUSİ ARAÇLAR İÇİN ZORUNLULUK YOK

Yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için uygulama zorunlu değil ancak can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması önem taşıyor. Bu uygulamayla kış şartlarına göre önlemini almayan, kış lastiği olmayan araçların yolu kapatması ve insanların mağduriyete uğraması önlenmeye çalışılıyor.

Kış lastikleri, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuşu ve yüksek güvenlik sağlıyor.

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