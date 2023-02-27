Ulfur Agust Bjornsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ulfur Agust Bjornsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ulfur Agust Bjornsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ulfur Agust Bjornsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ulfur Agust Bjornsson 12 Haziran 2003 tarihinde doğmuştur. İzlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ulfur Agust Bjornsson Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FH Hafnarfjördur futbol takımında oynamaktadır. FH Hafnarfjördur takımına 18 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Ulfur Agust Bjornsson'nin FH Hafnarfjördur ile sözleşmesi 16 Ekim 2023 tarihinde bitmektedir.

Ulfur Agust Bjornsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ulfur Agust Bjornsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ulfur Agust Bjornsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ulfur Agust Bjornsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Mart 2021 yılında Hafnarfjördur

13 Mayıs 2021 yılında ÍH

16 Ekim 2021 yılında Hafnarfjördur

6 Mayıs 2022 yılında Njardvík

24 Temmuz 2022 yılında Hafnarfjördur

Ulfur Agust Bjornsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ulfur Agust Bjornsson şuan FH Hafnarfjördur takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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