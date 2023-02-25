Ulises Davila kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ulises Davila Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ulises Davila kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ulises Davila ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ulises Davila kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ulises Davila Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ulises Davila kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ulises Davila Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ulises Davila adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ulises Davila Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ulises Davila 13 Nisan 1991 tarihinde Guadalajara şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Ulises Alejandro Dávila Plascencia şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ulises Davila Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 442 Management yapmaktadır. Ulises Davila, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Macarthur FC futbol takımında oynamaktadır. Macarthur FC takımına 8 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Ulises Davila'nin Macarthur FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ulises Davila Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ulises Davila isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Ulises Davila Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ulises Davila futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında CD Tapatío

1 Temmuz 2009 yılında Chivas

28 Ağustos 2011 yılında Chelsea

30 Ağustos 2011 yılında Vitesse

30 Haziran 2012 yılında Chelsea

13 Temmuz 2012 yılında CE Sabadell

30 Haziran 2013 yılında Chelsea

2 Eylül 2013 yılında Córdoba CF

30 Haziran 2014 yılında Chelsea

1 Eylül 2014 yılında CD Tenerife

20 Ocak 2015 yılında Chelsea

22 Ocak 2015 yılında Vitória Setúbal

30 Haziran 2015 yılında Chelsea

3 Ağustos 2015 yılında Vitória Setúbal

31 Aralık 2015 yılında Chelsea

1 Ocak 2016 yılında Santos Laguna

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

11 Ocak 2019 yılında Delhi Dynamos

5 Temmuz 2019 yılında Wellington P.

8 Temmuz 2021 yılında Macarthur

Ulises Davila kimdir

Ulises Davila Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ulises Davila şuan Macarthur FC takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Ulises Davila Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Meksika U20 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 4 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Ulises Davila nereli

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