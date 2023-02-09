Ulises Ortegoza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ulises Ortegoza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ulises Ortegoza adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ulises Ortegoza Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ulises Ortegoza 19 Nisan 1997 tarihinde San Nicolas de los Arroyos şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Diego Ulises Ortegoza şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ulises Ortegoza Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ulises Ortegoza, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Talleres futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Talleres takımına 22 Haziran 2022 tarihinde katılmıştır. Ulises Ortegoza'nin Club Atlético Talleres ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Ulises Ortegoza Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ulises Ortegoza isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Ulises Ortegoza Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ulises Ortegoza futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Los Andes

6 Ocak 2022 yılında GyE Mendoza

22 Haziran 2022 yılında CA Talleres

Ulises Ortegoza Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ulises Ortegoza şuan Club Atlético Talleres takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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