Ulises Sanchez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ulises Sanchez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ulises Sanchez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ulises Sanchez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ulises Sanchez 26 Haziran 1998 tarihinde Rio Segundo şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Ulises Benjamín Sánchez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ulises Sanchez Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Scorefutbol yapmaktadır. Ulises Sanchez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Belgrano futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Belgrano takımına 23 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Ulises Sanchez'nin Club Atlético Belgrano ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Ulises Sanchez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ulises Sanchez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ulises Sanchez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ulises Sanchez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Temmuz 2018 yılında Belgrano II

23 Temmuz 2019 yılında Belgrano

Ulises Sanchez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ulises Sanchez şuan Club Atlético Belgrano takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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