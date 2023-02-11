Ulises Virreyra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ulises Virreyra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ulises Virreyra adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ulises Virreyra Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ulises Virreyra 16 Nisan 1997 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Ulises Jesús Virreyra şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ulises Virreyra Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ulises Virreyra, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Gimnasia y Esgrima (Jujuy) futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Gimnasia y Esgrima (Jujuy) takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Ulises Virreyra'nin Club Atlético Gimnasia y Esgrima (Jujuy) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ulises Virreyra Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ulises Virreyra isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ulises Virreyra Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ulises Virreyra futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Gimnasia (J)

1 Mart 2021 yılında Olimpo

31 Aralık 2021 yılında Gimnasia (J)

1 Ocak 2022 yılında Olimpo

30 Haziran 2022 yılında Gimnasia (J)

Ulises Virreyra Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ulises Virreyra şuan Club Atlético Gimnasia y Esgrima (Jujuy) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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