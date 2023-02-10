Ulises Yegros kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ulises Yegros Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ulises Yegros adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ulises Yegros Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ulises Yegros 21 Nisan 2001 tarihinde Morón şehrinde doğmuştur. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ulises Yegros Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ulises Yegros, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Ferro Carril Oeste II futbol takımında oynamaktadır. Club Ferro Carril Oeste II takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Ulises Yegros'nin Club Ferro Carril Oeste II ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Ulises Yegros Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ulises Yegros isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ulises Yegros Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ulises Yegros futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Ferro II

Ulises Yegros Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ulises Yegros şuan Club Ferro Carril Oeste II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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