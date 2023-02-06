Ulisses kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ulisses Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ulisses adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ulisses Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ulisses 28 Ağu 1999 tarihinde São Paulo şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Ulisses Wilson Jeronymo Rocha şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ulisses Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Websoccer do Brasil Ltda yapmaktadır. Ulisses, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clube de Regatas Vasco da Gama futbol takımında oynamaktadır. Clube de Regatas Vasco da Gama takımına 20 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Ulisses'nin Clube de Regatas Vasco da Gama ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Ulisses Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ulisses isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ulisses Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ulisses futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Vasco U20

31 Aralık 2019 yılında Diadema

20 Ocak 2020 yılında Vasco da Gama

Ulisses Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ulisses şuan Clube de Regatas Vasco da Gama takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

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