Ülke bu olayla çalkalanıyor! Ünlü televizyon yıldızı Connor Smith hakkında flaş gelişme: 16 yaşındaki kıza şiddet ve tecavüz suçuyla tutuklandı
Ülke bu olayla çalkalanıyor! Ünlü televizyon yıldızı Connor Smith hakkında flaş gelişme: 16 yaşındaki kıza şiddet ve tecavüz suçuyla tutuklandı
MTV'de yayınlanan bir reality şov programıyla ünlenen Connor Smith 16 yaşındaki bir kıza şiddet ve tecavüz suçlamaları sonrası ülke gündemine bomba gibi düşmüşü. Smith 16 yaşındaki kıza şiddet ve tecavüz suçuyla tutuklandı.