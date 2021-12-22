Ülke bu olayla çalkalanıyor! Ünlü televizyon yıldızı Connor Smith hakkında flaş gelişme: 16 yaşındaki kıza şiddet ve tecavüz suçuyla tutuklandı MTV'de yayınlanan bir reality şov programıyla ünlenen Connor Smith 16 yaşındaki bir kıza şiddet ve tecavüz suçlamaları sonrası ülke gündemine bomba gibi düşmüşü. Smith 16 yaşındaki kıza şiddet ve tecavüz suçuyla tutuklandı.

1 5 Eski reality şov yıldızı Connor Smith hakkındaki iddialar hayranlarını şoke etti. Ülke gündemine bomba gibi düşen olayda yeni bir gelişme yaşandı.