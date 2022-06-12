Ülke çıplaklar kampına döndü! Bir kadın cadde üzerinde güpegündüz her yerini açtı!

Olay, İstanbul'un Şişli semtinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mecidiyeköy civarlarında yürüyen işitme engelli Serkan Y., (26) bir anda arkasından yaklaşan Serap Z.'nin gaspına uğradı. Engelli gencin cep telefonunu çalıp kaçmaya çalışan kadın telefon sahibi tarafından yakalanınca, ulu orta soyunmaya başladı. Gündüz saatlerinde yaşanan olay ağızları açık bırakırken, kadına kamyon çarptı.

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Telefonu gasp eden Serap Z. yakalanınca, cadde üzerinde kendini yerden yere atmaya başladı. Çıplak bir şekilde arabaların önüne atlayan Serap Z., Serkan Y.’ye zor anlar yaşattı. Arabalar son anda dururken engelli genç, kadını yoldan alarak kaldırıma çıkarmak için sürükledi. Zapt etmesi güç olan kadın bu defa fa kaçmaya çalışırken kendini Ahmet G. (56) idaresindeki kamyonetin önüne attı.

Yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.