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Ülke çıplaklar kampına döndü! Bir kadın cadde üzerinde güpegündüz her yerini açtı!

Şişli'de bir kadın çaldığı telefonun sahibinden kurtulmak için sokak ortasında üzerindekileri çıkarmaya çalıştı. İlginç görüntüleri izleyenlerin ağzı açık kaldı.

Ülke çıplaklar kampına döndü! Bir kadın cadde üzerinde güpegündüz her yerini açtı!

Olay, İstanbul'un Şişli semtinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mecidiyeköy civarlarında yürüyen işitme engelli Serkan Y., (26) bir anda arkasından yaklaşan Serap Z.'nin gaspına uğradı. Engelli gencin cep telefonunu çalıp kaçmaya çalışan kadın telefon sahibi tarafından yakalanınca, ulu orta soyunmaya başladı. Gündüz saatlerinde yaşanan olay ağızları açık bırakırken, kadına kamyon çarptı.

screenshot-2.jpgÜlke çıplaklar kampına döndü! Bir kadın cadde üzerinde güpegündüz her yerini açtı!

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Telefonu gasp eden Serap Z. yakalanınca, cadde üzerinde kendini yerden yere atmaya başladı. Çıplak bir şekilde arabaların önüne atlayan Serap Z., Serkan Y.’ye zor anlar yaşattı. Arabalar son anda dururken engelli genç, kadını yoldan alarak kaldırıma çıkarmak için sürükledi. Zapt etmesi güç olan kadın bu defa  fa kaçmaya çalışırken kendini Ahmet G. (56) idaresindeki kamyonetin önüne attı. 

Ülke çıplaklar kampına döndü! Bir kadın cadde üzerinde güpegündüz her yerini açtı! Yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

Ülke çıplaklar kampına döndü! Bir kadın cadde üzerinde güpegündüz her yerini açtı!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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