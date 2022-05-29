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Ülke genelinde eş zamanlı uygulama gerçekleştirildi! Bin 358 araç trafikten men edildi!

İçişleri Bakanlığı koordinesinde düzenlenen Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı birimlerince çalıntı, aranan, ruhsatsız, sahte veya ikiz plakalı motosiklet, traktör ve servis araçlarına yönelik ülke genelinde eş zamanlı “Motosiklet, Traktör ve Servis Uygulaması” gerçekleştirildi.

Ülke genelinde eş zamanlı uygulama gerçekleştirildi! Bin 358 araç trafikten men edildi!

Ülke genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen uygulama, 9 bin 501 ekip ve 27 bin 564 personelin katılımıyla 7 bin 304 noktada yapıldı. Alınan bilgilere göre, uygulama sonucunda toplam 175 bin 468 araç, motosiklet, traktör ve servis aracı kontrol edildi.

Ülke genelinde eş zamanlı uygulama gerçekleştirildi! Bin 358 araç trafikten men edildi!

92 çalıntı ve aranma kaydı bulunan araç ile motosiklet yakalandı. Bin 358 araç, motosiklet, traktör ve servis aracı trafikten men edilirken, 12 bin 184 araç, motosiklet, traktör ve servis aracına idari para cezası uygulandı.

Ülke genelinde eş zamanlı uygulama gerçekleştirildi! Bin 358 araç trafikten men edildi!

16 ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

829 şahsa adli ve idari işlem yapıldı, 314 aranma kaydı bulunan şahıs yakalandı, 16 şahıs gözaltına alındı. Yapılan uygulamada ayrıca 2 adet tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca, 3 adet mermi/fişek, 1 gram eroin, 7,92 gram esrar, 1 adet diğer uyuşturucu madde, 9 bin 200 adet makaron, 4 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Ülke genelinde eş zamanlı uygulama gerçekleştirildi! Bin 358 araç trafikten men edildi!

Konuya dair yapılan açıklamada, “Türk Polis Teşkilatı olarak ülke başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere suç işleyen şahıs ve şahıslar ile mücadelemizi ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarımızı tavizsiz bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz” ifadeleri yer aldı.

Ülke genelinde eş zamanlı uygulama gerçekleştirildi! Bin 358 araç trafikten men edildi!

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