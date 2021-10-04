Türkiye genelinde internet sıkıntısı! Türk Telekom'dan açıklama geldi

Facebook ve bünyesinde bulunan WhatsApp ile Instagram'da yaşanan sorunun ardından Türkiye genelinde internet de yavaşladı. Birçok internet kullanıcısının bağlantı hızları düşerken, bazı kullanıcıların ise bağlantısı tamamen kesildi. Yurt dışı Akamai şirketi kaynaklı olduğu tahmin edilen sorunun hizmet alan tüm yerli platformları etkilemiş olabileceği düşünülüyor.

"ÜLKEMİZDE İNTERNETLE ALAKALI HİÇBİR SIKINTI YOK"

Sosyal medyada sorunun Türk Telekom kaynaklı olduğu öne sürüldü. Bu konuda Türk Telekom'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada "Ülkemizde internetle alakalı hiçbir sıkıntı yok." ifadesine yer verildi.

Donanım Haber'de yer alan bilgilere göre, dünyanın en büyük DNS, bulut ve statik içerik sağlayıcısı konumunda olan Akamai’nin sistemlerinde bir sıkıntı var. Bu platformdan hizmet alan ülke çapındaki kuruluşlarda da haliyle sıkıntı yaşanıyor. Türk Telekom da bunlardan birisi.

Instagram, WhatsApp ve Facebook çöktü! Bakan Sayan'dan flaş açıklama

Twitter'da paylaşımda bulunup ti'ye aldılar! İşte Instagram, WhatsApp ve Facebook'un çökmesi sonrası yapılan paylaşımlar