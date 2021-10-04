Hematolog ne demek, TDK'ya göre Hematolog kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Düşlemsel ne demek, TDK'ya göre Düşlemsel kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Ateizm ne demek, TDK'ya göre Ateizm kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Facebook'un hisseleri değer kaybetti! Dikkat çeken iddia: Çalışanlar binaya alınmıyorKaçgöç ne demek, TDK'ya göre Kaçgöç kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Son dakika | Antalyaspor'da Ersun Yanal dönemi sona erdiTürkiye genelinde internet sıkıntısı! Türk Telekom'dan açıklama geldiİtilafçı ne demek, TDK'ya göre İtilafçı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Veri sızıntısı iddiaları doğru mu? Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nden flaş açıklamaİnternet neden yok? | İnternet ne zaman düzelecek? 4 Ekim 2021 Pazartesi
İstanbul15 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Türkiye genelinde internet sıkıntısı! Türk Telekom'dan açıklama geldi

Türkiye genelinde internet sıkıntısı! Türk Telekom'dan açıklama geldi

Facebook, WhatsApp ve Instagram'ın çökmesinin ardından internette yaşanan yavaşlık dikkat çekti. Ülke genelinde bazı web sitelerine erişim sorunu yaşanıyor.

Türkiye genelinde internet sıkıntısı! Türk Telekom'dan açıklama geldi

Facebook ve bünyesinde bulunan WhatsApp ile Instagram'da yaşanan sorunun ardından Türkiye genelinde internet de yavaşladı. Birçok internet kullanıcısının bağlantı hızları düşerken, bazı kullanıcıların ise bağlantısı tamamen kesildi. Yurt dışı Akamai şirketi kaynaklı olduğu tahmin edilen sorunun hizmet alan tüm yerli platformları etkilemiş olabileceği düşünülüyor. 

"ÜLKEMİZDE İNTERNETLE ALAKALI HİÇBİR SIKINTI YOK"

Sosyal medyada sorunun Türk Telekom kaynaklı olduğu öne sürüldü. Bu konuda Türk Telekom'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada "Ülkemizde internetle alakalı hiçbir sıkıntı yok." ifadesine yer verildi.

Donanım Haber'de yer alan bilgilere göre, dünyanın en büyük DNS, bulut ve statik içerik sağlayıcısı konumunda olan Akamai’nin sistemlerinde bir sıkıntı var. Bu platformdan hizmet alan ülke çapındaki kuruluşlarda da haliyle sıkıntı yaşanıyor. Türk Telekom da bunlardan birisi. 

{TITLE_STRIP}Instagram, WhatsApp ve Facebook çöktü! Bakan Sayan'dan flaş açıklama

{TITLE_STRIP}Twitter'da paylaşımda bulunup ti'ye aldılar! İşte Instagram, WhatsApp ve Facebook'un çökmesi sonrası yapılan paylaşımlar

 

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
3
1
3
4
2
106
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT