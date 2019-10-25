Ülke puanında sıkıntı büyüyor! Tehlike çanları çalmaya başladı
UEFA'nın ülke sıralamalarında ilk 10'a giren ülkelerin lig şampiyonları Şampiyonlar Ligi'nde direkt olarak grup aşamasında yer alma hakkı kazanıyor. Türkiye ise maalesef 11. sırada. İşte sıralamada son durum...
UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimiz mücadelelerini sürdürürken dört takımımızın da tatsız gidişi, geçen sezon ki olumsuz performanslarla birleşti ve korktuğumuz durum başımıza geldi.
Avrupa kupalarında ülkemizi temsil eden takımlar bu hafta 1 galibiyet 3 yenilgi aldı. Başakşehir sahasında Wolfsberger takımını 1-0 yendi ve grup aşamasında bu sezon galibiyet alan ilk temsilcimiz oldu.
Başakşehir ayrıca ülke puanı sıralamasında doğrudan rakibimiz olan Avusturya’nın temsilcisini yenmiş oldu
Şampiyonlar Ligi’ndeki temsilcimiz Galatasaray, evinde Real Madrid’e 1-0 mağlup olurken, UEFA Avrupa Ligi’ndeki temsilcimiz Beşiktaş sahasında Braga’ya 2-1 ve Trabzonspor sahasında krasnodar’a 2-1 mağlup oldu.
UEFA'nın kulüp puanlarına göre ülke sıralamasında Türkiye şu an 11. sırada yer alıyor. 11. sırada yer almanın anlamı şu: Türkiye sezonu 10. sıranın altında kapatırsa Süper Lig şampiyonu Devler Ligi'ne direkt olarak grup aşamasından başlayamayacak.
Ülke sıralamalarındaki yerini korumak için mutlak puana ihtiyacı olan Türk takımlarımız oynanan 12 maç sonunda sadece 1 galibiyet aldı.
Ukrayna, Hollanda ve Avusturya ile yarış içerisinde olan ve 11. sırada yer alan Türkiye'nin elemesiz Şampiyonlar Ligi için ilk 10'da kendisine yer bulması gerekiyor.
UEFA ülke puanı sıralamasında son durum:
9) Hollanda 33.350
10) Ukrayna 32.500
11) Türkiye 31.400
12) Avusturya 30.125
Rakiplerimizin Avrupa kupalarında oynadığı maçlar:
HOLLANDA
Ajax 0-1 Chelsea
PSV 0-0 LASK Linz
AZ Alkmaar 6-0 Astana
Young Boys 2 – 0 Feyenoord
UKRAYNA
Shakhtar Donetsk 2-2 D. Zagrep
Dinamo Kiev 1-1 Copenhagen
S. Etienne 1-1 Oleksadriya
AVUSTURYA
Salzburg 2 – 3 Napoli
PSV 0 – 0 LASK
Başakşehir 1 – 0 Wolfsberger
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