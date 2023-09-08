Ülkeler arası ‘Okyanus Okuryazarlığı’ projesi hayata geçiriliyor

Baltık Denizi, Karadeniz, Akdeniz, Tuna Nehri ve Ren Nehri gibi 5 bölgedeki ilk ve orta öğretim okullarını hedef alan Avrupa Birliği destekli SHORE projesi hayata geçiriliyor.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Ülkeler arası ‘Okyanus Okuryazarlığı’ projesi hayata geçiriliyor

Baltık Denizi, Karadeniz, Akdeniz, Tuna Nehri ve Ren Nehri gibi 5 bölgedeki ilk ve orta öğretim okullarını hedef alan Avrupa Birliği destekli SHORE projesi hayata geçiriliyor. Öğrencilerin ve öğretmenlerin okyanus okuryazarlığını arttırmayı hedefleyen proje ile ülkeler arası etkileşimin de artırılması amaçlanıyor.

Yıldız Teknik Üniversitesi'nin (YTÜ) ana koordinatörlüğünde gerçekleştirilecek SHORE projesinin lansmanı üniversitenin Davutpaşa Kampüsünde gerçekleştirildi. Dev projenin tüm detaylarının paylaşıldığı lansmana Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, SHORE Koordinatör Doç. Dr. Afşin Yusuf Çetinkaya, Horizon Avrupa Programı Uluslararası Koordinatörü Çağrı Yıldırım, TÜBİTAK TEYDEP Başkan Yardımcısı Dr. Hasan Selçuk Selek, CINEA Policy Officer Teresa Garcia Perez ve farklı ülkelerden temsilciler katıldı.

36 ay sürecek proje ile Baltık Denizi, Karadeniz, Akdeniz, Tuna Nehri ve Ren Nehri gibi 5 farklı bölgede kurulan ortaklıklar sayesinde ilk ve orta öğretim okullarında "Mavi Müfredat"ın geliştirilmesi, uygulanması ve belirlenen temalara uygun her okulun küçük çaplı proje başvurusunda bulunarak, hibe kazanmasını amaçlıyor. Konsorsiyumda Türkiye, İtalya, Fransa Avusturya, İrlanda, Polonya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya ve Romanya'dan toplamda on dört farklı kuruluş bulunurken, Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) ve RKSOFT Bilişim Teknolojileri ise Türkiye'deki diğer ortaklar olarak yer alıyor.

Mavi Müfredat'ı başarı ile uygulayan 100 okul, 10 bin Avro'ya kadar hibe kazanma şansı elde edecek. Ayrıca, proje partnerleri halka açık eğitimler ve bilinç arttırıcı faaliyetler düzenleyecek. Online platformda okullar ödüller kazanarak yarışabilecek ve Mavi Müfredat materyallerine erişim sağlanacak. Ayrıca, en iyi okul projesi "Yılın Okyanus Elçisi" ödülünü alacak. Bu proje sayesinde ekolojik vatandaşlık bilinci olan yeni bir nesil yetiştirilecek.

Okyanusların ve suyun geleceği korunacak

Proje ilgili bilgi paylaşımlarında bulunan Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, "SHORE projesi, Avrupa Birliği'nin Türk bilim insanlarına ve Türkiye'ye güveninin bir göstergesidir. Avrupa Birliği ve dünyanın geleceği olan denizlerin, okyanusların ve suyun korunmasıyla ilgili büyük bir projeye ilk adımı attık. Bilim insanlarımız çok heyecanlılar. Sürdürülebilirlik ilkelerine inanıyoruz. Birleşmiş Milletler'in 17 kalkınma amacına göre müfredatımızı planladık. Projeyle birlikte hayata geçireceğimiz Mavi Müfredat ile okyanusların ve suyun geleceği için anaokullarından itibaren farkındalık geliştireceğiz. Bu farkındalığı bilim insanları, çevre mühendisleri, eğitimciler, psikologlar ve sosyologlar ile birlikte gerçekleştireceğiz. Sularımızı korumak ve nefes alınır bir hale getirmemiz gerekiyor. Sularımızda büyük bir yaşam ve canlılık var. Amacımız bu gezegeni korumak. Bu noktada büyük bir fonla bizleri destekleyen Avrupa Birliği'ne teşekkür ediyoruz" dedi.

"Sürdürebilirliği Avrupa'ya kadar yayacağız"

Mavi Müfredat ile ilgili de bilgi veren Prof. Dr. Tamer Yılmaz, "Projenin en büyük çıktısı gezegenimizin gerçek sahibi olan anaokulu ve ilkokul seviyesindeki öğrencilerde farkındalık oluşturmaktır. Projeyle birlikte bu farkındalığı bütün Avrupa'ya da yaymak istiyoruz. Okullardaki müfredatın içinde sürdürülebilirliğin de olmasını istiyoruz. Mavi Müfredat ile çocuklarda ve gençlerde okyanus, deniz ve su bilinci oluşturularak, tanınması sağlanacak. Avrupa'da 100'e yakın okul proje çerçevesinde partnerimiz olacak. Müfredatın gelişmesi için o okullara fon desteğinde bulunacağız. Çeşitli yarışmalarla Mavi Müfredatı en iyi uygulayan okulları ödüllendireceğiz. Amacımız okyanusların, denizlerin ve suyun sonsuza kadar nefes alması ve yaşamasıdır" ifadelerinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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