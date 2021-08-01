Ülkelerin birbirine nota vermesi ne demek, ne anlama gelir? | Türkiye'nin Yunanistan'a nota vermesi nedir?

“Nota nedir?” sorusu, Türkiye tarafından Yunanistan'a nota verilmesinin ardından yeniden gündemin ilk sıralarına yerleşti. Peki, nÜlkelerin birbirine nota vermesi ne demek, ne anlama gelir? | Türkiye'nin Yunanistan'a nota vermesi nedir? İşte uluslararası gündemi takip edenlerin sıklıkla duyduğu “Nota vermek” terimiyle ilgili merak edilen soruların cevabı…

ÜLKELERİN BİRBİRİNE NOTA VERMESİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİR?

Nota vermek terimi Türkiye'nin Yunanistan'a nota vermesinden sonra hemen hemen herkes tarafından merak konusu oldu. Ülkelerin birbirine verdikleri nota, daha çok yazılı bir biçimde elçiliklere iletilen ve oldukça mühim sonuçlara sebep olan notalar olmaktadır. Verilen bu notalar daha çok kesin uyarı özelliği taşıdığı bilinmektedir.

TÜRKİYE'NİN YUNANİSTAN'A NOTA VERMESİ NEDİR?

Ülkelerin birbirine verdiği ve daha çok yazılı nota olarak bilinen nota bir çeşit kesin uyarı anlamına gelmektedir. Bu nota eğer yetkili merciler tarafından ılımlı bir hava izlenmez ise savaş ile sonuçlanacak bir durumun habercisi olarak görülmektedir. Bugüne kadar Türkiye’nin de arasında bulunduğu birçok devlet nota vermiştir. Türkiye’nin vermiş olduğu nota Kıbrıs harekâtında daha çok yunan devletine karşı olmaktaydı.