Ülkem adına çok üzgünüm neden gündem oldu? Ülkem adına çok üzgünüm ne demek?

Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanmasının ardından başlayan protesto gösterileri sürerken çok sayıda öğrenci gözaltına alındı, tutuklanan öğrenciler oldu. Rektör Bulu görevinden istifa etmeyeceğini ifade ederken Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri yayınladıkları bir videoda ”Artık ülkemde dinlenmediğimi ve istenmediğimi düşünüyorum. Ülkem adına çok üzgünüm” ifadelerini kullanarak tepkilerini dile getiriyor.

ÜLKEM ADINA ÇOK ÜZGÜNÜM NEDEN GÜNDEM OLDU?

Boğaziçi Üniversitesi'nde akademisyenlik görevini yürüten ve 15 Temmuz davası kapsamında cezaevinde tutuklu bulunan Osman Kavala'nın eşi olan Ayşe Buğra, kendisinin üniversitedeki gösterilere destek verdiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarına "Esefle karşılıyorum" diye yanıt vermişti.

Eşi Osman Kavala'nın tutuklu olmasına ilişkin olarak değerlendirmede bulunan Buğra," Bu olan biteni bir hukuk süreci olarak yorumlamak imkansız. Üç buçuk yıldır süren ve gittikçe ağırlaşan bir eziyet süreci olduğunu düşünüyorum. Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarını esefle karşılıyorum, memleketim adına üzülüyorum" açıklamasında bulunmuştu.

Öğrenciler de çektikleri bir video ile "Artık ülkemde dinlenmediğimi ve istenmediğimi hissediyorum. Ülkem adına çok üzgünüm." ifadelerini kullanıyor. Bunun üzerine öğrencilere destek olmak isteyenler #ÜlkemAdınaÇokÜzgünüm etiketi ile çok sayıda paylaşımda bulundu.

"Artık ülkemde dinlenmediğimi ve istenmediğimi düşünüyorum. Ülkem adına çok üzgünüm."#ÜlkemAdınaÇokÜzgünüm pic.twitter.com/CkZralxn2e — pols302 (@pols302) February 9, 2021

Twitter'da pols302 isimli hesaptan yapılan paylaşım çok sayıda beğeni ve retweet aldı.