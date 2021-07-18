Otomobil ile tarım aracı çarpıştı, facianın eşiğinden dönüldüResmi Gazete'de bugün (18.07.2021) | 18 Temmuz 2021 Resmi Gazete kararlarıÜlkenin doğusu ve batısı art arda sallandı! Siirt ve Akdeniz'de korku dolu anlarTürkiye adeta kavruluyor! Meteoroloji'den kritik uyarı: Sıcaklıklar 2 ila 4 derece artacak! İl il hava durumuEdirne'de Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? 2021 Edirne bayram namazı saati!Balıkesir'de Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? 2021 Balıkesir bayram namazı saati!Denizli'de Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? 2021 Denizli bayram namazı saati!Aşı olmayanlara kısıtlama uygulansın dedi, tepkilerin hedefi oldu #KesSesiniFatihAltaylıTekirdağ'da Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? 2021 Tekirdağ bayram namazı saati!Kırklareli'de Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? 2021 Kırklareli bayram namazı saati!
İstanbul26 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Ülkenin doğusu ve batısı art arda sallandı! Siirt ve Akdeniz'de korku dolu anlar

Ülkenin doğusu ve batısı art arda sallandı! Siirt ve Akdeniz'de korku dolu anlar

Türkiye yeni güne depremler ile başladı. Siirt ve Akdeniz'de sabaha karşı sırayla meydana gelen depremler korku dolu anların yaşanmasına neden olurken, Kandilli depremlerin büyüklüğünü 3,3 ve 3,2 olarak açıkladı.

Ülkenin doğusu ve batısı art arda sallandı! Siirt ve Akdeniz'de korku dolu anlar

Sabaha karşı Siirt ve Akdeniz'de yaşanan depremler paniğe neden oldu. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan bilgilendirmede Akdeniz'deki deprem saat 04:27'de, 3,3 büyüklüğünde meydana gelirken, Siirt'te saat 05.55'te yaşanan depremin büyüklüğü ise 3,2 olarak açıklandı. Korku dolu anlara neden olan Siirt depremi yerin 5,4  kilometre derinliğinde meydana geldi.

ekran-goruntusu-2021-07-18-065010.jpg

AFAD SON DEPREMLER 18 TEMMUZ 2021 PAZAR

Son günlerde yaşanan sismik hareketlilik vatandaşları tedirgin ediyor. Ülkemizde meydana gelen son depremleri İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerinden öğrenebilirsiniz.

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT