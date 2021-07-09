Ülkenin sağlık bakanlığı kötü haberi duyurdu! Tunus'ta sağlık sistemi çöktü

Koronavirüse karşı ülkelerin verdiği mücadeleler devam ediyor. Kimi ülkeler pandemi savaşında galip gelirken, kimi ülkeler ise bu savaşı kaybediyor. Özellikle yeter5li aşıya ulaşamayan ülkelerde pandemi kontrolden çıkıyor. Ayrıca Hindistan'da ortaya çıkarak dünyaya yayılan delta varyantı vaka sayılarının daha da yükselmesine neden oldu. Salgınla mücadele devam ederken, Tunus'tan kötü haber geldi. Ülke artık mücadelede yetersiz kaldıklarını açıklayarak, sağlık sisteminin çökmek üzere olduğunu söyledi.

ARTAN VAKA SAYILARI KARŞISINDA ÇARESİZ KALDILAR

Tunus uzun zamandır artan vaka ve ölüm oranları ile boğuşuyordu. Sağlkık çalışanları her ne kadar yoğun çaba sarf etsede pandemi verilerinde başarı ivmesi yakalanamadı .Tunus Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada artan vaka sayılarının pandemi şartlarını daha da tırmandırdığı ifade edildi. Salgının kontrol altına alınamadığı vurgulanırken, vaka sayılarındaki arış nedeni ile sağlık siteminin çöktüğü vurgulandı.

Aşılama çalışmaları dünya genelinde devam etmesine rağmen, mutant virüsler vaka sayılarındaki artışın devam etmesine neden oluyor. Koronavirüs mutasyona uğrayarak etkisini daha güçlü hale getiriyor ve yayılmaya devam ediyor. Son yayılan delta varyantında ise virüsün yayılma hızının daha da arttığı ifade edildi.

"HASTANELERDE YATAK TEMİNİ SIKINTISI YAŞANIYOR"

Tunus'ta son günlerde vaka sayılarında yaşanan tehlikeli artışın ardından Bakanlık Sözcüsü Nisaf bin Alya, Mosaique Radyosu'na açıklamada bulundu. Pandemi verilerinin acı boyutlara ulaştığını ifade ederek hastanelerde hastalar için oksijen ve yatak temin etmekte sıkıntı çektiklerini kaydeden Bin Alya, "Ne yazık ki ülkede sağlık sistemi çökmüştür" dedi.

Pandemiyle birlikte iş yükü artan sağlık çalışanlarının yorulduğunu belirten Bin Alya, "Gemi batmak üzere" ifadesini kullandı. Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, ülkede şu ana kadar 15 bin 735 kişi hayatını kaybetti, 464 bin 914 kişi hastalığa yakalandı, 372 bin 985 kişi de iyileşti.