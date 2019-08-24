Ülkeyi bölmeyi amaçlıyor dedi ve HDP'den istifa etti!

HDP'nin siyaset anlayışına daha fazla dayanamayan Bedii Alğaç istifa etti.

31 Mart yerel seçimlerinde Mardin'in Midyat ilçesinde HDP'den belediye meclis üyesi seçilen Bedii Alğaç, partisinin siyaset anlayışına tepki göstererek istifa etti. HDP'nin etnik köken siyaseti üzerinden ülkeyi ayrıştırdığını ve bölmeyi amaçladığını kaydeden Alğaç, "Parti içinde hizipçilik ve etnik köken siyaseti yapılıyor" dedi.

İstifa kararını açıklama yaparak duyuran Alğaç, şu ifadeleri kullandı:

"31 Mart yerel seçimlerinde, milletim ve devletime hizmet etmek inancıyla HDP'den meclis üyesi seçildim. Ancak benim düşünce ve fikirlerimle bağdaşmadığını gördüm.

Parti içinde hizipçilik ve etnik köken siyaseti yapılmaktadır. Vatan, millet ve memlekete hizmet anlayışını görmedim.

Benim siyasi anlayışım ülkem ve vatanım için çalışmaktır. Ayrıştıran, bölenler ile siyaset yapmayı kişiliğime aykırı buluyorum. Bundan dolayı HDP'de siyaset yapmam imkansız hale gelmiştir.

Bugün itibariyle HDP üyeliğimden istifa ediyorum."