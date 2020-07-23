Ülkeyi sarsan gelişme! 10 bin sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı

Dünya Sağlık Örgütü'nden yapılan açıklamada Afrika'da yaklaşık 10 bin sağlık çalışanının koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Dünya Sağlık Örgütü Afrika Bölge Direktörü Matshidiso Moeti, basın mensuplarına konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü Afrika Bölge Direktörü Matshidiso Moeti, sağlık çalışanlarının yaşadığı en büyük zorluklardan birinin kişisel koruyucu malzeme bulmak olduğunu söyledi..

AFRİKA'DA 10 BİNİN ÜZERİNDE SAĞLIK ÇALIŞANI KORONAVİRÜSE YAKALANDI"

Dünya Sağlık Örgütü Afrika Bölge Direktörü Moeti, "Bugüne kadar Afrika genelinde 10 binin üzerinde sağlık çalışanı Kovid-19'a yakalandı." dedi.

VİRÜS NEDENİYLE AYRIMCILIKLA KARŞI KARŞIYA KALDILAR

Dünya Sağlık Örgütü Afrika Bölge Direktörü Moeti, sağlık çalışanlarının virüsü eve taşıma korkusu yaşadıklarını, bazı bölgelerde ise virüs nedeniyle ayrımcılıkla karşı karşıya kaldıklarını ifade etti.

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında testi pozitif çıkan kişi sayısı 800 bine yaklaşırken koronavirüs sebebiyle ölenlerin sayısı 16 bini geçti.

Vaka sayısının en yüksek olduğu ülkeler Güney Afrika Cumhuriyeti, Mısır, Nijerya, Gana ve Cezayir şeklinde sıralandı.