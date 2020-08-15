Ülkü Aşaröz kimdir? Kaç yaşında? Neden öldü?

Tiyatro sanatçısı ve müzisyen Ülkü Aşaröz yaşamını kaybetti. Ülkü Aşaröz’ün bir süredir kanserle mücadele ettiği öğrenilirken, cenazesi Emirgan Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Ünlü müzisyenin hayatı ve kariyeri hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde yer alıyor.

ÜLKÜ AŞARÖZ KİMDİR?

12 Temmuz 1978 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Ülkü Aşaröz, küçük yaşta 4 yıl piyano ve 3 yıl temel bale dersleri alarak sanatla tanıştı. Muammer Sun, Cenan Akın, Selahattin Evcil ve Sabahat Tekebaş gibi çağdaş müziğin önemli müzisyenlerinden dersler aldı. Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Oyunculuk Ana Sanat Dalı Bölümü’nü birincilikle kazandı. Üniversite yıllarında hocası Prof. Dr. Nurhan Karadağ ile dans tiyatrosu ve müzikal üzerine çalışmalar yaptı. Aynı zamanda Ankara’da yaşadığı yıllarda aranjör Ümit Eroğlu’nun stüdyosunda çeşitli cıngıllar, tiyatro ve reklam müzikleri hazırladı.

Üç albüm ve bir single çalışması da yapan Aşaröz, 2002 yılında RTÜK için hazırlanan sigara karşıtı “Nefes Al” isimli şarkısı ve klibi ile TRT Teşvik Ödülü aldı. Yetenekli oyuncu aynı zamanda çok yönlü bir eğitmendir. Sahne sanatları eğitmeni kimliği ile çocuk, genç ve yetişkinlerden oluşan sanat topluluklarını sahneye hazırladı. Çeşitli eğitim kurumlarında uygulamalı sahne ve ileri oyunculuk teknikleri dersleri verdi. Yoga-Meditatif Dans dersleri ile psiko-fiziksel sağlığın spordaki adı olan yogayı sanatla harmanladı. Ruh-zihin-beden bütünlüğü ve nefes, omurga farkındalığı, kamera oyunculuğu, diksiyon ve tiyatro üzerine çeşitli gruplara eğitmenlik yaptı. 2018 Mayıs ayında “Kadehimde Balık”, 2019 Nisan ayında “Hesapta Aşk” isimli sözü ve müziği kendisine ait single çalışmalarına çekmiş olduğu klipleri ile adından söz ettirdi.

Ülkü Aşaröz, 2020 yılında ise “Uyan Tanrıça” isimli müzikli oyunu Savaş Aykılıç’la birlikte yazmış, yönetmiş ve müzikli oyunun bestelerini de yapmıştı. Oyunda rolden role giren Aşaröz, makyajını seyirci önünde değiştiriyor ve kadınlığın güçlü, gizemli, yaratıcı, dönüştürücü doğasını, gerçek kahramanlardan yola çıkarak anlatıyordu.