Ülkü Ocakları Başkanı Ateş sözünü tuttu

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sinan Ateş, bayramda ziyaret ettiği Ankara Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Ankara Saray Çocuk Evleri Sitesi'nde çocuklara verdiği sözü tutarak Ali Kınık konseri düzenledi.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sinan Ateş ile ikinci defa buluşan çocuklar, Sinan Ateş'i coşkuyla karşıladı. Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ateş, "Çok daha sık bir araya geleceğiz, birlikte faaliyetler yapacağız. Siz görmek istediğiniz sanatçıları ve yazarları bana söyleyeceksiniz. Ben de onları davet edip sizlerle buluşturacağım" diye konuştu.

Konuşmanın ardından sahne alan Ali Kınık, şarkılarıyla çocuklara keyifli anlar yaşattı. Sahneye çıkardığı çocuklarla birlikte şarkı söyleyen şarkıcı, çocuklarla buluştuğu için mutlu olduğunu ifade etti.

Konser sonrası Ankara Saray Çocuk Evleri Sitesi'nin müdürü Fahri Ertekin ve kurum çalışanları ile sohbet eden Sinan Ateş, "Ülkü Ocakları olarak sizlere her türlü desteği vermeye hazırız. Yetim çocuklarımız bizim evlatlarımız ve toplumumuzun en önemli yapı taşlarındandır. Hadis-i Şerif'te ifade edildiği gibi "Bir kimse sırf Allah rızası için bir yetimin başını okşarsa elinin dokunduğu her saç teline karşılık ona sevap vardır." Bu şuurla hareket edip, bu tür çalışmalarımızı Türkiye geneline yayıp evlatlarımız için eğitim faaliyetlerimizi ve sosyal sorumluluk projelerimizi artıracağız. Bizim için bu evlatlarımıza yönelik yapılacak olan çalışmalar bir faaliyet değil, gönülden gelen bir zorunluluktur" ifadelerini kullandı.

Çocuklara Ülkü Ocakları tarafından yakın zamanda basımı yapılan "Çocuklar için Kutadgu Bilig" kitabını da hediye eden Ateş, çocuklara dondurma ikram etti.

Kaynak: İHA