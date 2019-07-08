Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ateş’ten Başkan Pekmezci’ye ziyaret

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş beraberinde Genel Başkan Yardımcıları Aşkın Dinçer, Sinan Gökhan Yavuz, Fatih Keskin, Milliyetçi Hareket Partisi Bayburt İl Başkanı Bekir Kasap, Milliyetçi Hareket Partisi MYK Üyesi İdris Aydın, Merkez İlçe Başkanı Muharrem Baykal, Aydıntepe İlçe Başkanı Eyüp Kardeş, Ülkü Ocakları Bayburt İl Başkanı Fatih Ötünç ile birlikte Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'ye ziyarette bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Pekmezci Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ateş ve beraberindeki heyete teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. Misafirlerine tarih ve kültür şehri Bayburt'a hoş geldiniz diyen Belediye Başkanı Pekmezci 15 yıl aradan sonra Bayburt halkının büyük bir teveccühüyle tekrar belediye başkanlığına seçildiklerini ifade ederek, "Bizde halkımızın bu teveccühüne layık olmak için var gücümüzle çalışacağız. Bayburt'a yakışır hizmetleri halkımızla buluşturacağız" diye konuştu.

Kendilerine gösterdiği ilgiden dolayı ve misafirperverliğinden ötürü Başkan Hükmü Pekmezci'ye teşekkür eden Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş ise Bayburt'ta olmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu söyleyerek Başkan Pekmezci'yi tebrik etti ve görevinde başarılar diledi.

Ziyaret Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş ve beraberindeki heyetin Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ile hatıra fotoğrafı çekilmelerinin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA