Ülkü Ocakları genel başkanından önemli mesajlar

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Dr. Sinan Ateş, "Okumayan, araştırmayan, sorgulamayan kişiler bu cephenin arkasında su bile taşıyamayacak" dedi.

MHP Milletvekili Olcay Kılavuz'dan görevi devralarak Ülkü Ocakları'nın yeni Genel Başkanı olan Dr. Sinan Ateş, yeni döneme dair önemli açıklamalar yaptı. Türk milletine hizmeti kendilerine şiar belirlediklerini ifade eden Ateş, "Ülkü Ocakları; Türklük gurur ve şuurunu, İslam ahlak ve faziletini yaşamayı ve yaşatmayı hedefleyen bir hizmet ocağıdır. Merkezinde Türk gençliğine ve Türk milletine hizmet vardır. Yaşantımızla, genel kültürümüzle, insani davranışlarımızla, ahlaki tutumumuz, eğitim ve iş hayatındaki çalışmalarımızla topluma örnek teşkil edecek Türk gencini yetiştirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Düşünen, konuşan, fikir üreten ve uygulayan bir Türk gençliği hayal ettiklerini ifade eden Ateş, "Okumayan, araştırmayan, sorgulamayan, kendini geliştirmeyen kimseler bu cephenin gerisinde su bile taşımayacak. Ülkücüler çift başlı kartal gibi olacak. Bir başları doğuya bir başları batıya bakacak. Bir doğu, bir de batı dili öğrenecekler" ifadelerini kullandı.

Ülkü Ocakları'nın bir eğitim ve kültür vakfı olduğunu vurgulayan Ateş, "Ülkü Ocaklarında siyaset olmaz, Türk milletine nasıl hizmet edilir, bunun yolları aranır ve hizmet üretilir. Burada pek çok kamu ve özel sektörde başarılar göstermiş, üst seviyede görevlere gelmiş hatta dünyaca ün kazanmış pek çok sima yetişmiştir. Afrin operasyonunun ilk şehidi Musa Özalkan Ülkü Ocaklı'dır. Yaptığı bilimsel çalışmalarla Nobel ödülü almış olan Aziz Sancar da Ülkü Ocaklıdır. Burası bir ocaktır, bu öyle bir ateştir ki burada hamur kendi kendine şekil verir. Türk gençleri millî ve manevi meselelerde daima öndedir ve birbiriyle yarışmaktadır. Türk gençliği ne yaptığını bilen; nerede, nasıl davranması gerektiğinin farkında olan; ailesine, kültürüne tavrı takdire şayan bir gençliktir" şeklinde konuştu.

FETÖ'ye tepki gösteren Ateş, "Biz ülkücü hareket olarak başta liderimiz Devlet Bahçeli olmak üzere, Türkiye'yi bu hain yapıya karşı her seferinde ikaz ettik. Ancak takkiyye ve riyayı kendilerine şiar edinmiş bu mürted sürüsü, 15 Temmuz'a kadar inlerinde saklanmışlar. Son kalkışmalarında da çok şükür başarılı olamadılar. Türk devleti ve milleti, milli ve manevi duygularının bir daha istismar edilmesine izin vermeyecektir. FETÖ'ye öykünen yapılar varsa; bu hain örgütün akıbetini acıklı bir şekilde kendilerine hazin bir son olarak hatırlatmak isteriz. Bizim yaslandığımız gelenek, Anadolu'yu İslâm ile Türkleştiren Pir-i Türkistan Ahmed Yesevilerin, Hacı Bektaşların, Hacı Bayramların yoludur. Referans noktalarımız arasında bu isimler ilk sıralarda yer alır. Tarikatlar da isteyen kişinin meşrebine göre Allah'a ulaşma noktasında fıtratına uygun şekilde devam ettiği geleneksel yapılardır. Manevi dünyasında, iç âleminde kimin hangi veliyi sevdiği, kimin hangi Allah dostu olarak gördüğü kişiden feyz ve ders aldığı bizim kapsam ve ilgi dışımızdadır. Ancak hiç kimse yetkiyi ve maaşı devletten alıp, emrini büyüğünden, abisinden vs. alamaz. Bu hem Türk devlet geleneğine ihanet, hem anayasal bir suç, hem de aziz Türk milletine yapılabilecek en büyük kötülüklerden birisidir" diye konuştu.

Kaynak: İHA