Ülkü Ocakları, Saray Çocuk Evleri Sitesi’nde tiyatro sahneledi

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı, Saray Çocuk Evleri Sitesi'nde tiyatro oyunu düzenledi.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sinan Ateş, Ülkü Ocakları'nın Türkiye genelinde çocuklara yönelik sahnelettiği Keloğlan tiyatro oyununu Ankara Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Ankara Saray Çocuk Evleri Sitesi'nde bulunan çocuklarla buluşturdu. Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in katılımı ile gerçekleşen tiyatro, çocukların yoğun ilgisi ile gerçekleşti. Ateş, tiyatro sonrası çocuklar ile vakit geçirdi.

Ankara Saray Çocuk Evleri Sitesi'ni sık sık ziyaret eden ve buradaki çocuklarla vakit geçiren Ateş, daha öncede Ankara Saray Çocuk Evleri Sitesi'ndeki çocuklara Ülkü Ocakları'nın çocuklar için yayınladığı kitapları hediye etmişti. Gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Genel Başkan Sinan Ateş'ten ünlü sanatçı Ali Kınık'ın konser vermesi için istekte bulunan çocukların bu isteği yerine getirilmişti.

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, bu tür etkinliklerin ve çocuklara yönelik çalışmaların süreceğini kaydederek, "Yetim çocuklarımız bizim evlatlarımız ve toplumumuzun en önemli yapı taşlarındandır. Hadis-i Şerif'te ifade edildiği gibi "Bir kimse sırf Allah rızası için bir yetimin başını okşarsa elinin dokunduğu her saç teline karşılık ona sevap vardır" Bu şuurla hareket edip, bu tür çalışmalarımızı Türkiye geneline yayıp evlatlarımız için eğitim faaliyetlerimizi ve sosyal sorumluluk projelerimizi artıracağız. Bizim için bu evlatlarımıza yönelik yapılacak olan çalışmalar bir faaliyet değil, gönülden gelen bir zorunluluktur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA