Ülkücü camianın parlayan yıldızı TBMM yolunda, Murat Şahin Milletvekili aday adayı oldu

İş hayatında olduğu gibi siyasi hayatında da çok başarılı olan Pendik'te Hayırseverliği ile bilinen taraflı tarafsız bütün kesimlerin beğenisini ve taktirini kazanan ülkücü camianın parlayan yıldızı olan Murat Şahin MHP İstanbul 1. bölgeden milletvekili aday adayı oldu.

Murat Şahin, Sağlık alanında açmış olduğu dev modern Ağız ve Diş hastaneleri ile iş camiasında kısa sürede adından çok sık söz ettirmeyi başardı. İş hayatında olduğu gibi siyasette de başarılı olan Şahin, ülkü ocaklarında girdiği partisi Milliyetçi Hareket Partisinin bir çok kademelerinde görev alarak, adeta ülkücü camianın parlayan yıldızı oldu.

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ÜLKÜCÜ CAMİANIN REİSİ MURAT ŞAHİN MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYI OLDU

Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul il başkan yardımcısı olan Murat Şahin, Türk milletine daha iyi hizmet edebilmek için, milletin vekili olmak için Partisinin İstanbul 1. bölgeden milletvekilli aday adaylığı müracaatında bulundu.

"GENEL BAŞKANIMIZIN DUASINI ALDIK"

Murat Şahin müracaattan sonra sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları ifade etti;