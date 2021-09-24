Ülkücüler elektrik trafosuna resmedilen gökkuşağını LGBT gerekçesiyle karaladı

Bursa’nın Gemlik ilçesindeki Ülkü Ocaklarına mensup olan bir grup ülkücü genç, Limak Enerji’ye ait olduğu bilinen elektrik trafosunun üzerinde çizilmiş gökkuşağı ve çocukların resmedildiği çizimi sprey boyalarla karaladılar. Gerçekleştirdikleri eyleme ilişkin açıklamada bulunan Gemlik Ülkü Ocağı, gökkuşağı resminin LGBT'yi temsil etmesini gerekçe gösterdiler.

GEMLİK BELEDİYESİNE SESLENDİLER

Ülkücüler, yayımladıkları yazılı açıklamada, gökkuşağı ve çocukları resmeden Gemlik Belediyesi’ne, “Eğer yapılmak istenen bir gökkuşağı ise bu sapkın hareketi temsil eden renkleri kullanmamaları konusunda hassasiyet göstermelerinin daha uygun olacağı kanaatindeyiz” ifadeleriyle yetkililerden hassasiyet talebinde bulundu.

"AİLE KAVRAMI YOK EDİLMEK İSTENİYOR"

Ülkücü grubun yayımladıkları yazılı açıklamada, LGBT bayrağını temsil eden resimlerden kaçınılması gerektiğine vurgu yapılarak, bu tür eylemlerin aile kavramını yok ettiği ve milli manevi hayatın devamlılığında tehlike yaratılacağı söylenerek, “Ülkemiz özellikle son dönemlerde küreselleşme gibi bir söylem üzerinden hem içeriden hem dışarıdan milli ve manevi hayatımızın devamlılığını tehlikeye düşürebilecek yüzlerce mesele ile uğraşıyor. Türk milletinin milli ve manevi değerlerini zedeleyerek toplumun en küçük ve en önemli parçası olan aile kavramı yok edilmek isteniyor.

Bu kapsamda Yine son dönemlerde sık sık karşımıza çıkan LGBT kısaltmasıyla kamuoyunu çokça meşgul eden özellikle gençlerimize ve çocuklarımıza eşcinselliği sanki normal ve sıradan bir olaymışçasına yansıtmaya çalışan bir hareket ile karşı karşıyayız ve bu sapkınlıkları meşru bir zemin üzerine oturtulmak istenmektedir.

Bunun da yollarından birini kendilerine mal ettikleri seçtikleri slogan ve renkler ile milletimiz ve özellikle gençlerimiz üzerinde algı oluşturmak suretiyle yapma gayreti içindelerdir. İnandığımız dinin kesin ve net hükümlerle lanetlediği bu oluşumun hiçbir masum gerekçe ile kendine yer bulmaması gerekmektedir.

İlçemizde Limak Enerji’ye ait elektrik trafosu üzerine bu renkler resimmiş gibi boyanmıştır. Konuya duyarlı hemşerilerimizin rahatsızlıklarını dile getirmeleri sonrası kurum yetkileri ile yaptığımız görüşme neticesinde kurumun konudan haberdar olmadığı, söz konusu çizimleri yapanın Gemlik Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğünün yaptırdığı bizlere bildirilmiştir.

Yakın zaman önce İzmir’de çıplak semazen hadisesi gibi bir durum ve kasıt olmadığına inanmak isteriz. Gemlik Belediye yetkilerinin bir an önce gereğini yapıp bu yanlışını düzeltmesini Müslüman Türk milleti adına talep ediyoruz. Eğer yapılmak istenen bir gökkuşağı ise bu sapkın hareketi temsil eden renkleri kullanmamaları konusunda hassasiyet göstermelerinin daha uygun olacağı kanaatindeyiz. Kamuoyuna saygı ile duyururuz." ifadeleri kullanıldı.