Ülkücüler Hocalı katliâmını unutmadı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, Ülkü Ocakları, Hocalı katliâmını andı.

Adnan Menderes Meydanında vatandaşlara lokma ikramı yapıldı. Programa MHP İlçe Başkanı Nebih Algan ve yönetim kurulu, Ülkü Ocakları Başkanı Cengizhan Bedir, AK Parti Belediye Başkan Adayı Mehmet Kanar ve yönetimi katıldı. Bedir, "26 Şubat 1992'de Azerbaycan'ın Hocalı şehrinde sivil halka karşı Ermeniler tam anlamıyla bir katliâm yapmışlardır. Bugün sözde soykırım iddialarıyla Türkiye'yi suçlayan, Ermenistan'ın devlet başkanı Robert Koçaryan'ın direktifleri doğrultusunda, Ermeniler Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde 7 bin kişilik nüfusa sahip ve coğrafi mevkii itibariyle stratejik önemi olan Hocalı kentini ele geçirmek için 25 Şubat gecesi katliâm gayesiyle harekete geçmişlerdir. 26 Şubat 1992'de, 106'sı kadın, 70'i yaşlı, 63'ü çocuk 613 Azerbaycan vatandaşının katledildiği Hocalı soykırımında hayatını kaybeden kardeşlerimizi rahmetle anıyoruz. Kabirleri nûr, mekânları cennet olsun" dedi.

Kaynak: İHA