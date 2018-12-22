Ülkücülerden Çin’e ’Doğu Türkistan’ tepkisi

Zonguldak Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından, Çinlilerin Doğu Türkistanlılara uygulandıkları zulme dur demek amacıyla, Zonguldak'ta yaşayan Doğu Türkistanlılarla beraber madenci anıtına yürüyüş düzenlendi.

Onlarca Ülkücü ve Doğu Türkistanlı meşaleler eşliğinde ellerinde bayraklar ve maske takarak, Çinlilerin yapmış olduğu saldırıyı kınadı.

Toplanan grup adına basın açıklaması yapan Zonguldak Ülkü Ocakları İl Başkanı Akif Özayvas, yapılan saldırıyı kınadı. Özyavas yaptığı açıklamada, "Doğu Türkistan'da soydaşlarımızın maruz kaldığı Çin mezalimine karşı dünya adeta üç maymunu oynamaktadır. İnsan hakları savunucularının sivil toplum örgütlerinin ve dünya devletlerinin söz konusu Müslüman Türkler olduğunda gözleri kör kulakları sağır ve dilleri lal olmuştur. Türk medeniyetinin beşiği bağımsızlık destanlarımızın ana yurdu Doğu Türkistan'da soydaşlarımız oruç tutmak, namaz kılmak, Kuran'ı kerim okumak istediklerinde, çocuklarına Türkçe isim verdiklerinde hapis cezalarına çeşitli işkencelere ve soykırımlara maruz kalmaktadır"dedi.

'Doğu Türkistanlılar insanlık dışı uygulamalara maruz kalıyor'

Çinliler tarafından Doğu Türkistanlıların insanlık dışı uygulamalara maruz kaldıklarını ifade eden Özayvas, "Kızlarımız zorla Çinli erkeklerle evlendirmekte ve her eve "Kardeş Aile" adı altında bir Çinli ajan yerleştirilmektedir. Boyun eğmeyen soydaşlarımız eğitim adı altında toplama kamplarına götürülüp insanlık dışı uygulamalara maruz kalmakta ve ağır işlerde çalıştırılmaktadır. Ata topraklarımız adeta bir yok edişe şahit olmaktadır. Soydaşlarımızın gözünden düşen her damla yaş adeta bir kor ateş olup içimize akmaktadır"diye konuştu.

'Çin biran önce Doğu Türkistan'a yaptırımlarından vazgeçmelidir'

Ülkü Ocakları İl Başkanı Akif Özayvas, Çin'in Doğu Türkistan'a yaptırımından biran önce vazgeçmesi gerektiğini söyleyerek, "Türk'ün korkusundan sınırlarına set yapan Çin bugün atalarından miras kalan korkusunu bu şekilde bastırmaya çalışmaktadır. İslam'ı hilalini ve Türk'ün yıldızını barındıran kıyafetlere dahi tahammül edememektedir. Tüm bu olanlara karşı gerekli sağduyunu gösterilmemesi bizleri derinden üzmektedir. Unutulmamalıdır ki zulmün karşısında susan dilsiz şeytandır. Ülkü Ocakları olarak her zaman mazlumun gür sesi olmaya devam edeceğiz. Soydaşlarımız ve dindaşlarımızla kurduğumuz gönül bağı asla kopmayacak, kardeşliğimiz son bulmayacaktır. Herkes ayağını denk almalıdır. Katil Çin bu insanlık dışı politikalarından vazgeçmelidir. Her birimizin bir Kürşat olduğunu unutmamalıdır" şeklinde konuştu.

Yapılan basın açıklamanın ardında grup olaysız şeklide dağıldı.

Kaynak: İHA