Ulrich Bardot kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ulrich Bardot Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ulrich Bardot kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ulrich Bardot ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ulrich Bardot kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ulrich Bardot Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ulrich Bardot kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ulrich Bardot Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ulrich Bardot adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ulrich Bardot Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ulrich Bardot 22 Haziran 1997 tarihinde Yaoundé şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Kamerun,Fransa uyrukludur.Gerçek adı da Ulrich Romaric Bardot şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ulrich Bardot Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Eagle-Eye Representative yapmaktadır. Ulrich Bardot, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AFC Progresul 1944 Spartac futbol takımında oynamaktadır. AFC Progresul 1944 Spartac takımına 3 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Ulrich Bardot'nin AFC Progresul 1944 Spartac ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ulrich Bardot Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ulrich Bardot isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Ulrich Bardot Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ulrich Bardot futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında AS Fokikos

31 Ocak 2020 yılında Vauban S.

1 Ocak 2022 yılında CSM Pascani

3 Ağustos 2022 yılında Progresul Sp.

Ulrich Bardot kimdir

Ulrich Bardot Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ulrich Bardot şuan AFC Progresul 1944 Spartac takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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Ulrich Bardot nereli

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