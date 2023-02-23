Ulrich Meleke kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ulrich Meleke Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ulrich Meleke adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ulrich Meleke Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ulrich Meleke 24 Mayıs 1999 tarihinde Abobo şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Fildişi Sahili uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ulrich Meleke Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fisher Sport Ltd yapmaktadır. Ulrich Meleke, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Voluntari futbol takımında oynamaktadır. FC Voluntari takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ulrich Meleke'nin FC Voluntari ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Ulrich Meleke Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ulrich Meleke isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Ulrich Meleke Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ulrich Meleke futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Mart 2018 yılında Ekenäs IF

9 Ağustos 2018 yılında Hapoel Tel Aviv

16 Eylül 2018 yılında Ekenäs IF

17 Eylül 2018 yılında Hapoel Bnei Lod

30 Haziran 2019 yılında Ekenäs IF

1 Ocak 2020 yılında Kokkolan PV

8 Şubat 2021 yılında FC Botosani

8 Temmuz 2021 yılında CFR Cluj

3 Eylül 2021 yılında FC Voluntari

30 Haziran 2022 yılında CFR Cluj

1 Temmuz 2022 yılında FC Voluntari

Ulrich Meleke Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ulrich Meleke şuan FC Voluntari takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Ulrich Meleke Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Fildişi Sahili U20 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.