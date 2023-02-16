Ulrich Taffertshofer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ulrich Taffertshofer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ulrich Taffertshofer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ulrich Taffertshofer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ulrich Taffertshofer 14 Şubat 1992 tarihinde Penzberg şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ulrich Taffertshofer Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Players Factory yapmaktadır. Ulrich Taffertshofer, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Erzgebirge Aue futbol takımında oynamaktadır. Erzgebirge Aue takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ulrich Taffertshofer'nin Erzgebirge Aue ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ulrich Taffertshofer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ulrich Taffertshofer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ulrich Taffertshofer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ulrich Taffertshofer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında TSV 1860 U19

1 Temmuz 2011 yılında 1860 München II

1 Temmuz 2012 yılında Burghausen II

1 Temmuz 2013 yılında W. Burghausen

1 Temmuz 2015 yılında Unterhaching

1 Temmuz 2018 yılında Osnabrück

1 Temmuz 2022 yılında Aue

Ulrich Taffertshofer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ulrich Taffertshofer şuan Erzgebirge Aue takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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