Ulrick Eneme Ella kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ulrick Eneme Ella Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ulrick Eneme Ella adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ulrick Eneme Ella Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ulrick Eneme Ella 22 Mayıs 2001 tarihinde Sens şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Gabon,Fransa uyrukludur.Gerçek adı da Ulrick Brad Eneme-Ella şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ulrick Eneme Ella Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Cracksman yapmaktadır. Ulrick Eneme Ella, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Angers SCO futbol takımında oynamaktadır. Angers SCO takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ulrick Eneme Ella'nin Angers SCO ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Ulrick Eneme Ella Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ulrick Eneme Ella isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ulrick Eneme Ella Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ulrick Eneme Ella futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Aralık 2015 yılında AJ Auxerre U19

1 Temmuz 2017 yılında AKA Salzb. U18

1 Ocak 2019 yılında FC Liefering

2 Temmuz 2019 yılında Amiens SC

22 Eylül 2020 yılında Brighton U23

1 Temmuz 2022 yılında Angers SCO

Ulrick Eneme Ella Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ulrick Eneme Ella şuan Angers SCO takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ulrick Eneme Ella Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Sens (10/2008-2015),AJ Auxerre (2015-2017),Red Bull Salzburg (2017-2018)

Gabon takımında 15 numaralı formasıyla 16 Kasım 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Fransa U18 takımında 21 numaralı formasıyla 5 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 2 gol atmıştır.

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