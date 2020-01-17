Ultraslan yöneticileri köy çocuklarını sevindirdi

Galatasaray taraftar oluşumu Ultraslan 19. yaşını Manisa'nın Selendi ilçesine bağlı Yenice Mahallesindeki ilkokulda öğrencilere atkı bere ve kırtasiye malzemesi hediye ederek kutladı.

Galatasaray taraftar oluşumu ultrAslan 19. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında yurt genelinde 19 farklı şehirde bulunan köy okullarına atkı-bere ve kırtasiye seti dağıtımı gerçekleştirdi. Galatasaray Ultraslan Yönetim Kurulu üyeleri 19. Kuruluş yıldönümü kapsamında Manisa'nın Selendi ilçesinde bulunan Yenice Mahallesi İlkokulunun ziyaret etti. Ultraslan yöneticileri okulda eğitim ve öğrenim gören öğrencilere atkı bere ve kırtasiye malzemeleri dağıttıktan sonra çocuklarla oyunlar oynayarak güzel zaman geçirmelerini sağladı. Öğrenciler de Ultraslan grubu yöneticilerine teşekkür ederek mutluluklarını dile getirdi.

Ultraslan taraftar oluşum grubu yöneticilerin köy ziyaretine Anadolu Lisesi Müdürü Murat Daban, Mahalle Muhtarı Faruk Köse ve Okul Müdürü Süleyman Girgin ve Öğretmenler de eşlik etti.

Kaynak: İHA