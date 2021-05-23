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Ultrasonik Kesme Makinesi Operatörü, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Ultrasonik Kesme Makinesi Operatörü meslek tanımı, ne iş yaptığı, nasıl olunduğu, maaşı ile Ultrasonik Kesme Makinesi Operatörü meslek kodu nedir ve ilgili mesleğin iş imkanları hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Ultrasonik Kesme Makinesi Operatörü, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 7225.05

Meslek Adı : Ultrasonik Kesme Makinesi Operatörü

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu : Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu : Demirciler, Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde ÇalışanlarMeslek Birim Grubu : Metal İşleme Takım Tezgahı Kurucuları ve Operatörleri( 7223 'den devam)

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :

İş sağlığı ve güvenliği ve çevresel önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde mesleği ile ilgili iş organizasyonu yapan, şaloma ile imalat resimlerine uygun şekilde kesme/dilimleme işlemlerini gerçekleştiren ve mesleki gelişimine ilişkin faaliyetleri yürüten nitelikli kişidir.

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Görev ve İşlem Basamakları :

Ultrasonik Kesme Makinesi Operatörü işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

 vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Ultrasonik Kesme Makinesi Operatörü Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Plastik Silindir Kutu Makinesi Operatörü mesleği için “8142.22” kod olarak kullanılır iken Ahşap Üst Yüzey İşlemcisi mesleği için “7115.02” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Ultrasonik Kesme Makinesi Operatörü Meslek Kodu “7225.05” olarak belirlenmiştir.

İŞKUR Meslek Kodlarının sıralı tam listesi için tıklayın

 

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