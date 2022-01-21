Burdur'daki Ulu Cami'de yaşanan görüntünün basında yer almasının ardından Ulu Cami'de cuma namazı sırasında ne oldu? | Açız diye bağıran kadın kim? | Burdur Valiliği son dakika açıklaması soru ve konu başlıkları merak konusu oldu. İşte detaylar...

ULU CAMİ'DE CUMA NAMAZI SIRASINDA NE OLDU?

Burdur'daki Ulu Cami'ye giren bir kadın Cuma namazı esnasında "Burada dünya kadar emekli var ve biz açız" diye bağırmaya başladı. Burdur Valiliğinden konuya ilişkin açıklama yapıldı. Kadının 2.32 promil alkollü olduğu tespit edildi.

AÇIZ DİYE BAĞIRAN KADIN KİM?

Burdur'daki Ulu Cami'ye girerek "Burada dünya kadar emekli var ve biz açız" diye bağıran kadının adı Z.D. olarak açıklandı.

BURDUR VALİLİĞİ SON DAKİKA AÇIKLAMASI

Olay bugün Burdur'daki Ulu Cami'nde meydana geldi. Camiye giren bir kadın Cuma namazı esnasında "Burada dünya kadar emekli var ve biz açız" diye bağırdı. Camiler arası merkezi sistem olması sebebiyle kadının sesi tüm camilerde cemaat tarafından duyuldu. Vaaz esnasında bağıran Z.D isimli kadının camiden uzaklaştıktan sonra Burdur Emniyet Müdürlüğünün çalışması sonucu yakalandığı öğrenildi.

Burdur Valiliği, o sırada Burdur'daki camilerde bulunan tüm cemaat için şaşkınlık yaratan olaya ilişkin açıklamada bulundu.

Yapılan açıklamada "21-01-2022 tahinde İlimiz Merkez Ulu Camii'nde Cuma namazı vaaz esnasında Z.D. isimli kadın bir vatandaşımız cami içerisinde cemaate hitaben söylemlerde bulunmuştur." ifadelerine yer verildi.

Burdur Valiliği detaylara yer verdiği açıklamada, "Adı geçen ile ilgili yapılan incelemelerde; Z.D. isimli vatandaşın olay alanından alkollü (2.32 promil) olduğu tespit edilmiş, vatandaşın tedavi ve ihtiyaçlarının karşılanması için Valiliğimizce gerekli çalışmalar başlatılmıştır." bilgilerini paylaştı.