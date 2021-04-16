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  3. Ulu Camiye balyozlu saldırı! Saldırgandan ilginç bahane "Emir geldi, yaptım"

Ulu Camiye balyozlu saldırı! Saldırgandan ilginç bahane "Emir geldi, yaptım"

Bursa'da Ulu Camiye balyozlu saldırı düzenlendi. Kısıtlama saatinde meydana gelen olayda eline balyoz alan Tamer Ö. 622 yıllık Ulu Cami'nin pencere korkuluklarına, "Haç" işaretine benzediği iddiasıyla saldırdı.

Ulu Camiye balyozlu saldırı! Saldırgandan ilginç bahane "Emir geldi, yaptım"

Bursa'da kısıtlama saatinde eline balyoz alan Tamer Ö., 622 yıllık Ulu Cami'nin pencere korkuluklarının "Haç" işaretine benzediği iddiasıyla camiye saldırdı. Olay, merkez Osmangazi ilçesi tarihi Ulucamii'nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Tamer Ö.(39), eline aldığı balyoz ile 622 yıllık Ulu Cami'nin kuzey tarafındaki pencerelerine saldırdı. Durumu fark eden güvenlik görevlileri olaya müdahale ederek polis ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheli Tamer Ö.'yü gözaltına aldı. İfadesi alınmak üzere karakola götürülen Tamer Ö., kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Pencerenin korkulukları haç işaretine benziyor. Camide haç işareti olamaz. Emir geldi, bende yaptım" dedi. Tamer Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Ulu Camiye balyozlu saldırı

Ulu Camiye balyozlu saldırı

Ulu Camiye balyozlu saldırı

Ulu Camiye balyozlu saldırı

Ulu Camiye balyozlu saldırı

Ulu Camiye balyozlu saldırı

Ulu Camiye balyozlu saldırı

Ulu Camiye balyozlu saldırı

Ulu Camiye balyozlu saldırı

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