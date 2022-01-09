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  3. Ulu Önder Atatürk'e kabul edilemez saygısızlık! Kabataş Erkek Lisesi'nde infiale yol açan utanç verici görüntüleri Milli Eğitim Bakanlığı affetmedi!

Ulu Önder Atatürk'e kabul edilemez saygısızlık! Kabataş Erkek Lisesi'nde infiale yol açan utanç verici görüntüleri Milli Eğitim Bakanlığı affetmedi!

İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'nde üç öğrencinin Mustafa Kemal Atatürk'ün posterine yaptığı kabul edilemez çirkin saldırı görüntülerinin ardından Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti. Utanç verici videoda bir lise öğrencisinin çirkin hakaretleri de duyuluyor.

Ulu Önder Atatürk'e kabul edilemez saygısızlık! Kabataş Erkek Lisesi'nde infiale yol açan utanç verici görüntüleri Milli Eğitim Bakanlığı affetmedi!

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e karşı yapılan utanç dolu saldırının ardından Milli Eğitim Bakanlığı açıklama yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığı skandal görüntüler hakkında soruşturma başlattı.

Atatürk'e hakaret eden liseliler sosyal medyada büyük tepki gördü. Kabataş Lisesi'nde okuyan bir öğrencinin Atatürk'ün posterini delici aletlerle parçalara ayırdığı görüntülere yansıdı.

Ulu Önder Atatürk'e kabul edilemez saygısızlık! Kabataş Erkek Lisesi'nde infiale yol açan utanç verici görüntüleri Milli Eğitim Bakanlığı affetmedi!

ULU ÖNDER ATATÜRK'E KABUL EDİLEMEZ SAYGISIZLIK! SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Mustafa Kemal Atatürk posterine saldırıda bulunan lise öğrencileri hakkında soruşturma başlatıldı. Milli Eğitim Bakanlığı, medyaya yansıyan çirkin olayın ardından titizlikle hareket edileceğini duyurdu.

​​​​​​​Ulu Önder Atatürk'e kabul edilemez saygısızlık! Kabataş Erkek Lisesi'nde infiale yol açan utanç verici görüntüleri Milli Eğitim Bakanlığı affetmedi!

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Türkiye'de büyük bir infiale yol açan çirkin görüntüler hakkında İstanbul Valiliği açıklama yaptı. Açıklamada, söz konusu saldırıya ilişkin işlemlerin okul yönetimi tarafından başlatıldığı belirtildi.

Valiliğin yazılı açıklaması şu şekilde; "08.01.2022 tarihinde bazı basın yayın organlarında yer alan "Tarihi Okulda Utanç Görüntüleri" başlıklı haberde geçen erkek öğrenci pansiyonundaki söz konusu olaya ilişkin işlemler, 20.12.2021 tarihinde okul yönetimince başlatılmış olup 27.12.2021 tarihinde ise olaya karışan öğrencilere Okul Disiplin Kurulunca Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre disiplin işlemi uygulanmıştır.

Ulu Önder Atatürk'e kabul edilemez saygısızlık! Kabataş Erkek Lisesi'nde infiale yol açan utanç verici görüntüleri Milli Eğitim Bakanlığı affetmedi!​​​​​​​

Bu kapsamda konuyu ayrıntılı olarak araştırmak ve inceleme/soruşturma işlemini yürütmek üzere müfettiş görevlendirmesi yapılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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