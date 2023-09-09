Ulubatlıhasan Parkı ve Ulubatlıhasan Kafe Karatay açıldı

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi'nin ilçeye kazandırdığı ve toplamda 74 milyon TL'ye mal olan Ulubatlıhasan Parkı ile Kafe Karatay'ın resmi açılışı gerçekleştirildi. Yeni hizmetlerin ilçeye hayırlı olmasını dileyen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, yeşil alana verdikleri hassasiyete dikkat çekti.

Karatay Belediyesi tarafından Ulubatlıhasan Mahallesi'nde yapımı tamamlanarak hizmet vermeye başlayan Ulubatlıhasan Parkı ve parkın içerisinde konumlandırılan Kafe Karatay'ın resmi açılışları gerçekleştirildi. Ulubatlıhasan Mahallesi'nde önemli hizmetlerin açılışını gerçekleştiren Karatay Belediyesi, vatandaşları da "Karatay Mahalle Şenlikleri'nde buluşturdu. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, törende yaptığı konuşmada yeni hizmetlerinin hayırlı olmasını diledi. Yeşile verdikleri hassasiyete dikkat çeken Başkan Hasan Kılca, belediye olarak son 4,5 yılda ilçeye 1 milyon metrekarelik yeşil alan kazandırdıklarını aktardı. Başkan Kılca, parkın içerisindeki Kafe Karatay Şubesi'nin de bölge halkının uğrak noktası olacağını söyledi. Karatay'da gerçekleştirilen yeşil alan çalışmaları ile birlikte kişi başına düşen yeşil alan miktarını dünya standartlarının üzerine çıkardıklarını ifade eden Hasan Kılca, "Ulubatlıhasan Mahallemize kazandırdığımız 30 bin metrekarelik parkımızın ve Kafe Karatay'ımızın açılışını gerçekleştirdik. Burası 30 bine yakın nüfusu ile Karatay'ımızın en büyük mahallelerinden birisidir. Hedefimiz tüm milletvekillerimizle, belediye başkanımızla birlikte Karatay'ımızın, Konya'mızın güzelliklerine güzellik katmak. İlçemizin tamamında, vatandaşlarımızın birbirleriyle sohbet edip hoşça vakit geçirecekleri parklarımızın, yeşil kuşaklarımızın ve yeşil alanlarımızın sayısını her geçen gün artırıyoruz. Hedefimiz ilçemizde kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak. Toplamda 30 bin metrekare büyüklüğe sahip Ulubatlıhasan Parkı'mız yeşil alanı, koşu ve yürüyüş yolu, basketbol, voleybol, futbol ve tenis sahaları, çocuk oyun alanları, kay kay pisti ve fitness alanına sahip. Yine parkımızın içerisindeki kale grubunun Türkiye'de başka bir örneği yok ve çocuklarımız bu alanlarımızı çok sevdi. İçerisinde Kafe Karatay'ımızı da konumlandırdığımız parkımızın güncel maliyeti 74 milyon liradır. Bu parkımızı kıymetli çocuklarımıza armağan ediyorum. Bugüne kadar ilçemize 205 park kazandırdık, 30 yeni park ise yapım aşamasında. Yine Karatay'ımıza göreve geldiğimiz andan itibaren gerek parklarımızla, gerek yeşil alanlarımızla birlikte toplam 1 milyon metrekare yeşil alan miktarı kazandırdık. Böylelikle kişi başına düşen yeşil alan miktarını 3 metrekare daha artırmış olduk. Bu da dünya standartlarının çok çok üzerine çıktığımızı gösteriyor. Daha yeşil bir Konya ve Karatay için tüm teşkilatlarımızla, milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Geleceğimiz olan siz değerli çocuklarımıza hayırlı olsun" dedi.

Kılca, Ulubatlıhasan Parkı içerisinde yapılan 4. Kafe Karatay'ın bölgenin sosyal dokusunu güçlendireceğine değinerek, "Parkımızın yanı sıra gerek tasarımı, gerekse özgün lezzetleri ve kaliteli hizmetiyle Konya'mızın yeni bir markası haline gelen Kafe Karatay'ımızın da açılışını yapıyoruz. Ulubatlı Hasan Parkı'mızın tam merkezinde, Kafe Karataylarımızın en yeni ve en büyük şubesini burada hayata geçirdik. Kafe Karataylarımız ilçemizin sosyal dokusunu daha güçlendirerek şehrin yeni buluşma noktaları oldu. İlçemize yaptığımız her hizmeti bir görev olarak değil, hiç bitmeyecek bir sevda olarak görüyoruz. Hemşehrilerimizin destek ve duasından güç alarak, azimle çalışan ekip arkadaşlarımla birlikte Karatay'ımızı çok daha güzel yarınlara hep birlikte taşımaya devam edeceğiz. Ulubatlıhasan Parkı'mızın ve Kafe Karatay'ımızın ilçemize, şehrimize ve mahallemize hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Karatay Belediyesi'nin güzel çalışmalar yaparak hizmette hız kesmediğini belirten AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Konya belediyelerinin şehri güzelleştirmek için gece gündüz demeden çalıştığını söyledi. Hasan Angı, "Açılışını yaptığımız bu tesisin mahallemize hayırlı olmasını diliyorum. Karatay Belediye Başkanımızın şahsında emeği geçen tüm kardeşlerimize hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Karatay Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan yeni projelerin hayırlı olmasını dileyen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ulubatlıhasan Mahallesi'ndeki değişime dikkat çekerek, örnek bir mahallenin oluşturulduğunu kaydetti. Başkan Uğur İbrahim Altay, birlik ve beraberlik içerisinde güzel işlere imza attıklarına değinerek, "Parkımızın ve Karatay'ın yeni markasının Kafe Karatay'ın hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer, Karatay'ın yatırımlar ve hizmetlerle gelişimini hızlı bir şekilde sürdüren bir ilçe olduğunu belirtti.

Konya belediyelerinin birçok alanda şehrin yaşam standardını yükselten hizmetler sunduğunu söyleyen AK Parti Konya Milletvekili Meryem Göka da, yatırımların Karatay'a hayırlı olmasını diledi.

AK Parti dönemindeki Konya'nın değişimine dikkati çeken AK Parti MKYK Üyesi Konya Milletvekili Tahir Akyürek ise AK Parti Belediyeciliğine örnek bir yatırımı daha hizmete açtıkları için mutlu olduklarını ifade etti.

74 milyon liralık maliyetiyle Ulubatlıhasan Mahallesine kazandırılan parkın ve Kafe Karatay'ın açılışının ardından vatandaşlar Karatay Mahalle Şenliği'nde buluştu. Parkın açılış programına katılan vatandaşlar, kendileri için hazırlanan tiyatro ve canlı animasyon gösterileri, oyunlar, yarışmalar, sahne sanatları ve çeşitli ikramların yanı sıra birçok sürprizle unutulmaz anlar yaşadı. Ulubatlıhasan Parkı ve Kafe Karatay Şubesi'nin açılış törenine Selçuklu Belediye Başkan Vekili Tahir Özer, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, Karatay Belediyesi meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)