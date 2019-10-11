Ulucami'de Mehmetçik için zafer duası

BURSA (AA) - Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Ulucami'de dualar edildi, Fetih suresi okundu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Osmanlı Devleti'nin 4. padişahı Yıldırım Beyazıt tarafından Niğbolu Zaferi'nin adağı olarak yaptırılan Ulucami'de Mehmetçik için Fetih suresi okundu.

Türkiye'nin PYD/PKK terör örgütünün hedeflerine yönelik harekatına katılan güvenlik güçleri için dua edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, konuyla ilgili değerlendirmesinde, Mehmetçiğe moral desteği vermek amacıyla böyle bir etkinliğe imza attıklarını belirtti.

Türkiye'nin güçlü ve kudretli bir devlet olduğunun altını çizen Aktaş, şunları kaydetti:

"İnşallah bu operasyon Mehmetçiğin burunları bile kanamadan terörün sonlanması adına başarılı olur. Bizler, askerlerimizi tekrar kucaklarız ve bölge, tekrar huzur iklimine dönüşür. Asla hiçbir milletin namusunda, ırzından, bayrağında, toprağında gözü olmamış bir millet olarak, sadece ülkemizi, huzurumuzu ve ekonomimizi karıştırmak isteyenlere ve ona yönelik yapılan hesapları bertaraf etmek için yapılan bu operasyonda askerimize, komutanlarımıza ve başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan'a muvaffakiyetler diliyoruz."

Kaynak: AA