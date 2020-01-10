Ulucanlar Cezaevi Müzesi'ne 2019'da rekor ziyaretçi

ALTINDAĞ Belediyesi Ulucanlar Cezaevi Müzesi'ni 2019 yılında 400 bin kişi ziyaret etti.

Altındağ Belediyesi Ulucanlar Cezaevi Müzesi ziyaretçi rekoru kırdı. 2019 yılı verilerine göre, Ulucanlar Cezaevi Müzesi Ankara'daki tüm özel müzeler içinde en çok ziyaret edilen müze olurken, Türkiye genelinde ise ilk 10'a girdi. Müzeyi 1 yılda 400 bin kişi ziyaret etti. Özellikle hafta sonları yoğun ilgi gören müzeye yabancı turistler de ilgi gösterdi.

TÜRKİYE'NİN YAKIN TARİHİ ULUCANLAR'DA

Türk siyasi tarihinin en önemli duraklarından biri olan Ulucanlar Cezaevi Müzesi, koğuşları, tecrit odaları, zindanları ve bu bölümlerde yapılan seslendirmeleriyle ziyaretçilerin büyük ilgisini çekiyor. Ziyaretçilerin en çok ilgisini çeken bölüm ise, Ulucanlar Cezaevi'nde yatmış tanınmış kişilere ait kişisel eşyaların sergilendiği 6'ncı koğuş oldu. 1925 yılından 2006 yılına kadar faaliyet gösteren Ulucanlar Cezaevi'nin 6'ncı koğuşu, burada yatan ünlü gazeteci, edebiyatçı ve siyasetçilerin kişisel eşyalarına ev sahipliği yapıyor.

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Kaynak: DHA