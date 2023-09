Uludağ Basket’in yeni başkanı Aşkın Değirmenci oldu

Bursa'nın, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve EuroCup Women temsilcisi Uludağ Basket'in yeni ortağı ve başkanı Aşkın Değirmenci oldu.

Bursa Uludağ Basketbol'da kan değişimi gerçekleşti. Akademik Kolej'de düzenlenen lansmana Başantrenör İzzat İsmail, oyuncular İpek Garip ve Efsun Çelik, kulüp menajeri Mehmet Aklan, kulübün eski başkanı Berk Aladağ ve çok sayıda davetli katıldı. Bursalı iş insanı ve spor yöneticisi Aşkın Değirmenci kulübün hisselerinin yüzde 50'sini alarak hem Bursa basketboluna yatırım yaptı hem de kulübün yeni başkanı oldu.

Berk Aladağ: "Bizlerde her zaman yanındayız"

Kulübün eski başkanı Berk Aladağ, ADR Güvenlik forma göğüs sponsorluğu lansmanında konuşmasında, "Aşkın Değirmenci ile geçtiğimiz yıl tanıştık. Kendisi güvenlik sponsorumuz olarak bizlere destek olmuştur. Daha sonrasında bu sene önce forma göğüs sponsorluğu anlamında anlaştık daha sonrasında ise bugün toplanmamıza değer katan bir gelişme daha yaşandı. Kendisi kulübümüzün yüzde 50 hisselerini alarak aramıza katıldı. Bizler de yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla karar alarak kendisini yeni başkanımız olarak belirledik. Bursa'ya değer katmaya çalışan kulübümüzün ilerlemesinde yeni soluk getiren Aşkın Değirmenci'ye teşekkür ederiz. Bizlerde her zaman yanındayız" dedi.

Yeni başkan Değirmenci'den Bursaspor örneği

Konuşmasına teşekkür ederek başlayan yeni başkan Aşkın Değirmenci de, "Her zaman destekleriyle yanımızda olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş'a, Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Dinçer'e, Bursaspor Basketbol Başkanı Sezer Sezgin'e, Yıldırım Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz'a, Yıldırım Belediye Başkan Vekili Selim Yolgeçen'e, Nilüfer Belediye Başkanımız Turgay Erdem'e, kulübümüz eski başkanı Berk Aladağ ve gece, gündüz çalışarak her zaman desteğini hissettiğim yol arkadaşlarıma ve başta Fatih Akkuş'a teşekkür ederim. Bizler bu yatırımı yaparken aklımızda olan tek şey Bursaspor gibi bu şehri her alanda temsil edebilmek ve özellikle Avrupa kupalarında başarılar elde edip, kadın basketbolunda da Bursa'nın varlığını hissettirmektir. Sizlerin de desteğiyle bunu başaracağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)