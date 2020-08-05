Uludağ eteklerinde korkutan yangın!
Bursa'da turizm incisi Uludağ eteklerinde çıkan yangın herkesi korkuttu. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.
Bursa'da Uludağ'ın eteklerinde çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yıldırım ilçesi Teferrüç Mahallesi'nde bir evin bahçesine atılan mobilya atıkları bir anda alevler altında kaldı. Kısa sürede büyüyen yangın, Uludağ'daki ormanlık alana ulaşmadan itfaiye ekiplerinin etkili müdahalesiyle söndürüldü.
Yangında can veya mal kaybı yaşanmazken, Uludağ'daki ormanlara sıçramadan yangının söndürülmesi çevredeki vatandaşları ve ekipleri rahatlattı.
Teferrüç muhtarı vatandaşların bahçelerine çöp atmamaları konusunda uyarılarda bulundu.
Kaynak: İHA