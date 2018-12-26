"Uludağ Music Festival" başlıyor
Festival, 13-17 Ocak tarihlerinde düzenlenecek
BURSA (AA) - Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da, 13-17 Ocak tarihlerinde "Uludağ Music Festival" adı altında kış elektronik müzik festivali düzenlenecek.
Gezi Makinesi, BUGECE.co ve Unitravel organizasyonu ile gerçekleştirilecek festival, 4 gece 5 gün boyunca 5 farklı sahnede sürecek.
13 yabancı, 15'ten fazla yerli DJ'in kabine geçeceği festivale katılacak isimler belli oldu.
Tabu parçasıyla dünyaca ün kazanan Artbat, Soma Records'un kurucusu Slam, psikedelik diyarlardaki koşulsuz müzik, ses ve hareket tutkusunu elektronik müzikle birleştiren Garzen Records'un kurucusu Red Axes, Agents Of Time, Caravaca, Shonky, Frankey&Sandrino, Mabbas, Ferhat Albayrak, Jennifer Cardini, Miyagi, Beegee, Nicolas Lutz, Paji, Cem G, Traümer ve Wolfson Uludağ Music Festival'de olacak.
Kaynak: AA
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