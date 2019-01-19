Uludağ'a çıkışta 1 kilometrelik teleferik kuyruğu

BURSA'da, teleferikle Uludağ'a çıkmak isteyen tatilciler, 1 kilometrelik kuyruk oluşturdu. Kuyruk, sokak aralarına kadar uzadı.

Okulların yarıyıl tatiline girmesini fırsat bilen tatilciler ve Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Kış Şenliği etkinliğine katılacak olanlar, Uludağ'a akın etti. Ülkenin birçok illerinden ailece ya da arkadaş gruplarıyla gelen tatilciler, teleferiğe binmek için uzun kuyruk oluşturdu. 1 kilometreyi bulan kuyruk, Teferrüç Mahallesi'nde sokak aralarına kadar uzadı.

Karnelerini alıp, aileleriyle tatile gelen çocuklar, Uludağ'da kar oynayacaklarını ve bol bol kayacaklarını, karın tadını çıkaracaklarını söyledi.

Uludağ'a ilk defa çıkacaklarını söyleyen Ankaralı tatilci, "Araba ile çıkmayalım, teleferikle Uludağ'a gidelim istedik. Bu kuyruğu gördük ama yine de beklemeye karar verdik. Yukarıya, beyaz cennete çıktığımızda beklediğimize değeceğine inanıyoruz" dedi.

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DHA