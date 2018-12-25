Uludağ’a Kapadokya modeli

Bursa'da Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni'ne katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kapadokya için düşünülen alan başkanlığı sistemini 2019 yılında Uludağ'da uygulanması için çalışacaklarını söyledi.

Bursa ekonomisine değer katanlar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da katıldığı törenle ödüllendirildi. 45. kez düzenlenen törende konuşan Bakan Ersoy, "Bursa, Türkiye'nin en eski ancak hızlı büyüyen kentlerinden biridir. Ayrıca turizm olarak da Türkiye'nin sayılı noktalarından arasında yer almaktadır. Sanayide bu kadar kuvvetli olunca kente girdiğinizde bunu çok daha iyi anlıyorsunuz. Ama bu turizmi unuttuğumuz anlamına gelmiyor. Özellikle turizme gönül veren insanlar, turizm yatırımı yapan Bursalılar ısrarla kendi dallarında da Bursa'yı geliştirmek, büyütmek istiyorlar. Bursa, bütün altyapısıyla turizm için gerekli tüm olanaklar sahip. Sadece doğru bir planlama ve programla tekrar eskisi gibi hız kazandırıp ilerlemesini sağlamak gerekiyor. Bununla ilgili gerekli istek, hırs ve azmi de Bursalılar da görüyorum. Hızlı bir şekilde bizden istedikleri talepleri yerine getireceğiz. Özellikle Uludağ konusunda bir talepleri var. Kapadokya için düşündüğümüz bir alan başkanlığı sisteminin Uludağ'a da uygulanması konusunda bir talep var. Bunu da hızlı bir şekilde değerlendirip inşallah 2019'un başında sonuçlandıracağız" dedi.

Bursa'da yüksek teknolojili ürünlerin üretildiğine dikkat çeken Bursa Valisi Yakup Canbolat ise, "Bursa'da tekstil, otomotiv, makine, metal imalatı ve tarıma dayalı sanayi ön plana çıkmaktadır. Öne çıkan sektörlerin yanında, Bursa raylı sistemler ve havacılık gibi yükselen sektörleriyle de ileri teknoloji ürünleri üretmeye devam etmektedir. Bursa, ekonomideki üstün başarısını, Bursalı iş insanlarının azmi ve fedakarlığı ile başarıyla gerçekleştirmiştir" diye konuştu.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay da sektörlerinde öncü olan müteşebbisleri yürekten kutladığını belirterek, "Yoğun gayret ve sarsılmaz bir inançlar ülkemiz için üretmeye, ihracat yapmaya devam ediyoruz. Milletimizin refahı ve ülkemizin istikbali için girişimcilerimizle birlikte yatırım yapmaya devam edeceğiz. Ülkemizi dünyada hak ettiği konuma taşıma inancından vazgeçmeyeceğiz. Devletimize olan güvenimizin ve zor zamanlarda kenetlenerek başarıya ulaşma bilincine sahip olmanın verdiği özgüvenle, enflasyonla topyekün mücadeleye 900'ü aşkın firmayla en fazla katkı sağlayan şehirlerden biri olduk. 25 milyar dolarlık yatırım ve 40 milyar dolarlık ihracat hedefiyle altyapı çalışmalarını büyük bir hızla tamamladığımız TEKNOSAB, hedef sektörlerdeki kümelenme grupları, avantajlı lojistik imkanları ve üniversitesiyle birlikte tamamlandığında sadece Bursa için değil Türkiye için de gurur vesilesi olacaktır. Bursamızın ekonomi tarihine geçen projelerle birlikte inşallah Bursamızın ülkemize sağladığı katma değeri daha da yüksek seviyelere hep birlikte taşıyacağız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bursa'nın başarılı şirketlerinin temsilcilerine ödülleri takdim edilirken, programa AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Yusuf Ulcay, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman ve iş insanları katıldı.

Kaynak: İHA