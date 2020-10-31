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  3. Uludağ’a mevsimin ilk karı düştü! Zirve beyaza büründü

Uludağ’a mevsimin ilk karı düştü! Zirve beyaza büründü

Uludağ'da hava sıcaklığı eksi 3 dereceye düştü. Uludağ'ın zirvesi dün geceki kar yağışı ile beyaza büründü.

Uludağ’a mevsimin ilk karı düştü! Zirve beyaza büründü

Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ'ın zirvesi dün geceki kar yağışı ile beyaza büründü. Oteller bölgesini yer yer beyaz örtü kaplarken, zirveye doğalgaz çekmek için çalışan işçiler kar topu oynadı.

Uludağ'da hava sıcaklığı eksi 3 dereceye düşerken, yaşanan kar yağışı ile birlikte zirve beyaz gelinliğini giydi. Gün içinde hava sıcaklığının 3 dereceye yükseldiği Uludağ'da çalışanlar da kar sürpriziyle karşılaştı.

Zirvenin beyaz görüntüsü Bursa şehir merkezinden bazı noktalardan da gözlendi.

Uludağ'da Oteller Bölgesi'ne doğalgaz hizmeti için de altyapı çalışmalarının devam ettiği, 15 Aralık'ta açılması planlanan sezona kadar gaz akışının verileceği öğrenildi.

Öte yandan hava sıcaklığı Bursa'da en düşük 8 en yüksek 15 derece olarak ölçülürken, soğuk hava dalgasının bir hafta etkili olacağı ifade edildi.

Bir haftadır Uludağ'da çalıştıklarını ifade eden işçiler, "Sabah güne karla uyandık. Çok güzel manzara mevsinin ilk karı yağdı, bizde kar topu oynayarak keyfinin çıkartıyoruz" dedi.

Uludağ’a mevsimin ilk karı düştü! Zirve beyaza büründü

Uludağ’a mevsimin ilk karı düştü! Zirve beyaza büründü



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