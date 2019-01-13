Uludağ'da adım atacak yer kalmadı

Hafta sonunu fırsat bilen tatilciler kış turizminin gözdesi Uludağ'a akın etti. Milli Parklar gişelerinde başlayan kuyruk, oteller bölgesine kadar uzadı. Otellerde boş oda bulunamazken günübirlik gelenler mangal yapıp kartopu oynadı.

Kar yağışının devam ettiği Uludağ’da kar kalınlığı 1,5 metreyi geçerken hava sıcaklığı ise en düşük sıfırın altında 17, en yüksek sıfırın altında 9 derece olarak ölçüldü.