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  3. Uludağ'da çatıdan düşen kar kütlesi altında kalan 6 kişi kurtarıldı (4)

Uludağ'da çatıdan düşen kar kütlesi altında kalan 6 kişi kurtarıldı (4)

Uludağ'da 6 kişinin bir binanın çatısından düşen kar kütlesinin altında kalmasıyla ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Uludağ'da çatıdan düşen kar kütlesi altında kalan 6 kişi kurtarıldı (4)

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Uludağ'da 6 kişinin bir binanın çatısından düşen kar kütlesinin altında kalmasıyla ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili birimlere, gerekli talimatların vererek, olayla ilgili koğuşturma yapılması talimatı verdi.

FOTOĞRAFLI

DHA

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