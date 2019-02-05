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  3. Uludağ’da Hande Yener çoşkusu

Uludağ’da Hande Yener çoşkusu

Türkiye'nin en önemli kış turizmi merkezlerinden olan Uludağ'da gerçekleşen ve Tik Tok ana sponsorluğunda düzenlenen Whitefest 2019 Festivali kapsamında sahne alan şarkıcı Hande Yener, inanılmaz bir performans sergileyerek kendisini dinleyenleri coşturdu.

Uludağ’da Hande Yener çoşkusu

Türkiye'nin en önemli kış turizmi merkezlerinden olan Uludağ'da gerçekleşen ve Tik Tok ana sponsorluğunda düzenlenen Whitefest 2019 Festivali kapsamında sahne alan şarkıcı Hande Yener, inanılmaz bir performans sergileyerek kendisini dinleyenleri coşturdu. Sahnede Yener'e dört dansçı eşlik etti.

Ünlü şarkıcı Hande Yener sahnede iki saati aşkın süre kaldı. Kendisine eşlik eden dört dansçı ile birlikte sergiledikleri sahne performansı ile eski ve yeni albümünden şarkılar seslendirerek dans etti. Ünlü şarkıcıyı dinlemeye gelen 1.500 kişi oldu. Yener" i dinleyenler ona yoğun ilgi gösterdiler.

Ünlü sanatçı Hande Yener konser öncesi gazetecilere verdiği röportajda, "Zamansız bir solist olduğumu düşünüyorum. Yaptığım şarkılar, şovlar ve duruşumla en modern işleri yapmaya çalışıyorum. O yüzden gençleri zaten ilgilendiriyor bu durum. Elimden geldiği kadar yeni nesille yürümeye devam ediyorum." cevabını verdi.

Uludağ’da Hande Yener çoşkusu

Uludağ’da Hande Yener çoşkusu

Kaynak: İHA

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